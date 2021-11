Țara arde și politicienii dau legi ”trăznite”: Antiromânismul, pedepsit cu închisoarea Pe ordinea de zi la Senat se afla inscris proiectul de lege inițiat de senatoarea Diana Șoșoaca prin care doreste sa combata “antiromanismul” prin inchisoare. Mai exact, aceasta considera ca persoanele care distribuie sau pun la dispozitia publicului, prin orice mijloace, stiri, informatii si materiale considerate antiromanesti ar trebui sa fie trimise in spatele gratiilor pentru o perioada de pana la 5 ani. Totodata, legea vizeaza si cenzura presei. Legea are luni termen de adoptare tacit, astfel incat daca aceasta nu va fi supusa votului senatorilor ar urma sa ajunga la Camera Deputaților pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

