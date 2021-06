Noi platim pagubele. Euro se duce in 5 lei in timp ce banii din PNRR sunt tot mai departe, șobolanii și urșii iau cu asalt strazile orașelor, banii din Sanatate se duc spre buzunare private in numele unei reforme in ceața, energia se scumpește in timp ce cade curentul, gunoaiele lumii se revarsa in porturi, […] The post Țara arde și politicieni se faulteaza first appeared on Ziarul National .