- Un incendiu de vegetatie a izbucnit duminica in centrul tinutului viticol Napa Valley din nordul Californiei si s-a raspandit pe cel putin 800 de hectare, determinand evacuarea unui spital si a sute de case, au anuntat autoritatile citate luni de Reuters. Echipajele de pompieri au intervenit in forta,…

- UPDATE Pompierii buzoieni au o misiune extrem de dificila la Podgoria. Aproape 30 de pompieri se lupta sa stinga flacarile care au izbucnit la o societate agricola din comuna. Focul este alimentat de vantul care bate cu putere la Podgoria și face ca flacarile sa se reaprinda rapid. Alerta a fost data…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața la o autoutilitara aflata in localitatea Drambar. Pompierii din Alba Iulia au intervenit cu o autospeciala pentru stingerea focului. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la…

- Pompierii din Craiova intervin, duminica, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un service auto situat pe Centura de Nord a orasului. Incendiu se manifesta cu mari degajari de fum.Pompierii din Craiova intervin, duminica, cu sase 6 autospeciale de stingere si o autoscara mecanica pentru…

- 40 de oameni au ieșit singuri din case și alți 11 au fost evacuați de pompieri, sambata dimineața, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament de bloc din Piatra Neamț. Potrivit ISU Neamț, incendiul a izbucnit in jurul orei 2.00, la un apartament dintr-un bloc situat pe strada Grigore Ureche din…

- 40 de oameni au ieșit in siguranța din case, iar alți 11 au fost evacuați de pompieri, sambata dimineața, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Piatra Neamț, informeaza Mediafax. Potrivit ISU Neamț, incendiul a izbucnit in jurul orei 02:o0, iar la fața locului s-au deplasat trei echipaje de…

- (update) In dupa amiaza zilei de astazi pompierii au reușit sa lichideze ultimele focare de ardere de pe poligonul cu deșeuri din apropierea localitații Țanțareni. Potrivit unui comunicat al IGSU, la fața locului salvatorii și muncitorii vor continua sa efectueze lucrari de copertare a terenului pentru…

- Pompierii greci se lupta joi cu incendiul de vegetatie produs in apropierea satului Kechries, pe malul marii, in a doua zi de la declansarea flacarilor in padurile de pin din apropierea satului din estul Peninsulei Peloponez, care au dus la evacuarea a sute de persoane, transmite Reuters. O patura densa…