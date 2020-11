Tanti Ludmila, mama lui Dan Bălan, sexy bunicuță la 62 de ani! Pare că a găsit a găsit secretul tinereții fără bătrânețe Veterana prezentatoare de televiziune cunoscuta in toata Moldova drept ”Tanti Ludmila”, dupa titlul emisiunii pentru copii careia i-a fost gazda, pentru Ludmila Balan se poate spune ca varsta nu reprezinta decat cifre. La 62 de ani are aproape aceleași forme și farmecul din anii tinereții sale pe cand era cea mai cunoscuta vedeta de televiziune de la Chișinau. Mama faimosului star pop Dan Balan a demonstrat ca poate face senzație și in costum de baie, iar vara anului curent chiar a ”oferit” pictoriale surprinse de paparazii, la mare. CRBL și-a luat familia și s-a mutat in Spania. Definitiv! ”Mi-am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepe sa cante la 14 ani ca tobosar in trupa liceului Ioan Slavici. La inceputul anului 2011, Leo Iorga a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. In sectiunea "Videoldquo; puteti asculta o parte din Ultimul concert la Arenele Romane 20 septembrie 2019 DUPA ANI SI ANI.Claudiu Leonard Iorga n. 2 decembrie…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei, Saeb Erakat, infectat cu noul coronavirus, a fost spitalizat, duminica, in Israel, dupa ce starea sa de sanatate s-a degradat, relateaza AFP, potrivit news.ro.“Erakat a fost transferat la spitalul Hadassah din Ierusalim. Domnul…

- BUCUREȘTI, 17 oct – Sputnik. Suita de incidente uluitoare, cu final tragic! In mod cu totul inexplicabil, un profesor dintr-o localitate din apropierea Parisului le-a aratat unor copii – cu varste in jur de 13 ani – caricaturi cu Profetul Mahomed, publicate de controversata publicație Charlie Hebdo.…

- Filmul „colectiv”, realizat de Alexander Nanau, a fost desemnat marele castigator al Festivalului International de Filme Documentare DocAviv, care are loc online si se va incheia sambata, potrivit news.ro.Documentarele „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, si „Acasa, My Home”, regizat de Radu Ciorniciuc…

- Uniunea Europeana si-a exprimat luni "grava preocupare" si "regretul" fata de angajamentul Belgradului de a-si muta ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, punand in umbra reluarea discutiilor Serbia-Kosovo la Bruxelles, relateaza AFP. Presedintele sarb Aleksandar Vucic si premierul kosovar…

- "Palestina a ajuns victima ambitiilor electorale ale lui Trump", a afirmat vineri Saeb Erekat, secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), la scurt timp dupa anuntul transferului ambasadei sarbe in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, transmite AFP. Echipa presedintelui american…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a sosit luni dimineata in Israel, prima etapa a unui turneu de cinci zile in Orientul Mijlociu, in cursul carui va aborda normalizarea relatiilor intre Israel si tari arabe, relateaza AFP.Potrivit imaginilor transmise de ambasada americana, Pompeo purta…