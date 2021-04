Ţânţarii, şerpii sau pisicile: costul ''fenomenal'' al speciilor invazive (studiu) Tantarii, vectori ai maladiilor, rozatoarele care distrug culturile, insectele care devoreaza padurile, ba chiar pisica domestica: invaziile speciilor "exotice" costa omenirea sume "fenomenale", "din ce in ce mari" si totusi putin cunoscute, avertizeaza cercetatorii, atragand atentia ca acesta este doar inceputul, informeaza AFP.



Un studiu publicat miercuri in revista Nature face un bilant "alarmant", desi probabil "subestimat", al costurilor: aduse in mod voluntar sau nu de oameni din habitatul lor natural, aceste specii care devin daunatoare pentru noul lor habitat au costat omenirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

