Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat miercuri ca sunt doua anchete in derulare in cazul ursului ucis de un prinț din Austria.”Ceea ce s-a intamplat in județul Covasna face obiectul unei anchete. Doua anchete paralele, una facuta de Garda Naționala de Mediu, o ancheta facuta de Garda Forestiera.…

- "In Romania in momentul de fata legislatia permite doar cotele de interventie si cotele de preventie. Cotele actuale sunt doar de interventie, cele de preventie inca n-au fost emise, desi legislatia prevede de anul trecut din luna mai. Ceea ce s-a intamplat in judetul Covasna este in momentul de fata...…

- Intr-o conferința de presa de miercuri seara, ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat ca sunt deja in curs doua anchete pentru a stabili daca a fost respectata legea in cazul partidei de vanatoare la care a participat, in martie, prințul austriac Emanuel von Liechtestein, care a impușcat, din greșeala,…

- Penzes Agoston, 50 de ani, primarul localitații Ojdula, a declarat, la Europa FM, ca ursul Arthur, cel mai mare urs brun din Romania, dar și alți urși fac prapad in localitatea covasneana. Edilul afirma ca prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein, cel care l-a impușcat pe Arthur, ar fi avut…

- Garda de Mediu verifica daca s-a respectat Ordinul ministrului Mediului, de care s-a folosit prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein cand a fundamentat impușcarea ursului brun Arthur intr-o arie naturala protejata din județul Covasna. „Vanatoarea de urs e ilegala fara derogare, insa…

- Programul Rabla pentru electrocasnice incepe zilele urmatoare, a declarat ministrul Mediului, Barna Tanczos. El spune ca Ordinul urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. Intrebat daca programul ar putea incepe luni, Barna Tanczos a raspune: „poate incepand de vieri, ca tot e Vinerea Verde”. La…

- Prohibitia generala a pescuitului in Romania a inceput, vineri, in habitatele naturale, activitatea de pescuit urmand sa fie interzisa si in apele care constituie frontiera din data de 24 aprilie, se arata in Ordinul de prohibitie emis de Ministerul Mediului si cel al Agriculturii. Actul normativ…

- Ministerul Mediului propune creșterea primei de casare în programul Rabla Clasic, de la 6.500, la 7.500 lei, iar eco-bonusurile care se adauga la prima vor fi majorate cu 500 de lei, a anunțat ministrul mediului. La Rabla clasic bugetul va crește cu 35 milioane lei, iar la Rabla Plus, programul…