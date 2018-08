Stiri pe aceeasi tema

- Un tanc petrolier sub pavilion panamez este dat disparut de o saptamana in largul tarmurilor Gabonului, au declarat pentru AFP surse militare din Africa Centrala, in timp ce guvernul de la Tbilisi afirma ca 17 marinari georgieni se aflau la bordul navei, informeaza Agerpres.

- Pe langa moldoveanul decedat in urma prabusirii podului din Italia, Ministerul de Externe de la Chisinau mai anunta o victima. Este vorba de un tanar de 34 de ani, care a fost ranit. Viata barbatului este in afara oricarui pericol, doar ca va fi supus unei interventii chirugicale la cap.

- Unele autoritati municipale din Germania au reactionat recent la date statistice privind numarul strainilor care incaseaza alocatii pentru copii din partea guvernului german. Ministerul de Externe al Romaniei a explicat, printr-un comunicat primit joi noaptea de AGERPRES, care sunt principiile aplicabile…

- Ministerul de Externe de la Oslo a anuntat luni ca a solicitat sa aiba acces la cei cinci cetateni norvegieni care se aflau pe un vas oprit de fortele navale israeliene la finalul saptamanii trecute, transmite dpa, preluata de Agerpres. Vasul de pescuit Al-Awda a fost oprit duminica in timp…

- Ambasadorul SUA la Berlin, Richard Grenell, un apropiat al presedintelui Donald Trump, s-a declarat ''intristat'' de protestele puternice din Germania dupa ce el a declarat ca vrea sa sustina dreapta politica dura din Europa, au indicat miercuri surse guvernamentale germane, citate de AFP, informeaza…

- Calin Popescu-Tariceanu, președintele Senatului, a provocat furia Rusiei. Ca urmare a refuzului sau de a invita un inalt oficial din Federația Rusa, Ministerul de Externe a primit o nota de protest verbala, ne-au declarat surse autorizate.

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov se va deplasa joi la Phenian, pentru a discuta despre programul nuclear al Coreei de Nord si despre cooperarea dintre cele doua tari, a anuntat miercuri Ministerul de Externe al Federatiei...

- Polonia a cerut marti Rusiei explicatii cu privire la interdictia de intrare pe teritoriul rusesc impusa directorului Institutului polonez de relatii internationale Slawomir Debski, o masura survenita in noaptea de luni spre marti, a anuntat Ministerul de Externe al Poloniei,