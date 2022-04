Tanc rusesc, distrus cu racheta produsă în Ucraina Sistemele autohtone ucrainene de rachete ghidate antitanc Stugna-P sunt foarte eficiente in lupta contra blindatelor rusești. O dovedesc noi imagini publicate de militari ucraineni, care au devenit virale pe rețelele de socializare. The post Tanc rusesc, distrus cu racheta produsa in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii rus a transmis, miercuri, ca rachete Kalibr ale fortelor sale au lovit un depozit de armament din regiunea ucraineana Zaporojie unde se aflau arme furnizate de SUA si de tari europene, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres. Ministerul a precizat ca fortele ruse au distrus in…

- Rusia a desfasurat lansatoare mobile de rachete de tip Iskander-M la mai putin de 60 de kilometri de frontiera cu Ucraina, anunta duminica Statul Major al armatei ucrainene, relateaza AFP. „Apoi, inamicul a crescut numarul militarilor in regiunea Belgorod, prin transferul si concentrarea unor unitati…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat luni ca a distrus sisteme de racheta antiaeriana furnizate Ucrainei de catre un stat membtru al Uniunii Europene (UE), relateaza AFP. Potrivit sursei citate, guvernul rus anunta ca a distrus lansatoare de racheta de tip S-300, care ar fi fost ascunse intr-un hangar…

- Sistemele care monitorizeaza materialul nuclear la instalatiile de deseuri radioactive de la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil, din Ucraina, care au fost capturate de fortele ruse luna trecuta, au incetat sa mai transmita date catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), a…

- Ministerul Apararii din Ucraina a dat publicitații, sambata, imagini cu o racheta antiaeriana care lovește in plin un elicopter rusesc, care este astfel doborat. The post Cum este doborat un elicopter rus de o racheta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Purtatorul de cuvant al administrației de la Kiev, Sergii Nykyforov, a anunțat pe Facebook ca o bucata de racheta, cel mai probabil ruseasca, a fost lansata inspre reședința prezidențiala a lui Volodimir Zelensky. ”Un fragment de racheta, probabil de la o racheta rusa, a aterizat in curtea resedintei…

- Grupul Anonymus a declarat razboi cibernetic Rusiei, dupa atacurile din Ucraina. Hackerii au scris pe rețelele de socializare ca ei sunt cei care au atacat cibernetic televiziunea rusa de stat Russia Today. „Nu trebuie sa ne mulțumiți. Facem doar ceea ce credem ca este corect pentru ca daca nimeni nu…

- Ucraina este lovita de un al doilea val de atacuri cu racheta, a declarat joi la pranz un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Autoritatile de la Kiev spun ca primul val, lansat la scurt timp dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi dimineata o operatiune…