- Andrei Burca (30 de ani) a marcat golul lui Al Akhdoud din deplasarea cu Al Shabab, scor 1-1, in prima runda a noului sezon din Arabia Saudita. Cel mai tare sezon din istoria fotbalului saudit a inceput. Andrei Burca și Florin Tanase au fost titulari la nou-promovata Al Akhdoud și au scos un punct pe…

- Florin Tanase a venit azi la Palatul lui Gigi Becali din Aleea Alexandru. Cei doi n-au discutat despre o posibila revenire a mijlocașului la FCSB, fostul capitan al roș-albaștrilor susține ca in aceasta saptamana va semna cu o alta echipa. Dupa doar un an la Al Jazira, in Emiratele Arabe Unite, Tanase…

- Florin Tanase a venit azi la Palatul lui Gigi Becali din Aleea Alexandru. Cei doi n-au discutat despre o posibila revenire a mijlocașului la FCSB, fostul capitan al roș-albaștrilor ar avea deja un acord cu Adana Demirspor. Dupa doar un an la Al Jazira, in Emiratele Arabe Unite, Tanase și-a reziliat…

- Florin Tanase (28 de ani) a ratat finalul sezonului la Al Jazira, dupa accidentarea suferita in urma cu o luna.Din același motiv, fostul capitan al FCSB-ului nu a putut fi prezent alaturi de naționala Romaniei pentru meciurile cu Kosovo și Elveția din preliminariile EURO 2024.Pentru ca nu s-a adaptat…

- Ajuns in vara lui 2023 in Emiratele Arabe Unite, la Al Jazira, extrema Florin Tanase (28 de ani) ar putea pleca in aceasta vara. Potrivit presei din Turcia, Florin Tanase ar vrea sa schimbe echipa dupa doar un sezon și ar putea reveni intr-un campionat european. Florin Tanase, dorit de Trabzonspor Trabzonspor,…

- Fostul capitan al celor de la FCSB, Florin Tanase (28 de ani), a decis sa investeasca in domeniul imobiliarelor, fiind hotarat sa construiasca un complex rezidențial in zona de nord a Bucureștiului. Actualul jucator al formației Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite a cumparat deja un lot de teren de…

- Al Sharjah, formația antrenata de Cosmin Olaroiu, a invins-o pe Al-Jazira, scor 1-0, in turul semifinalei Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite. Cosmin Olaroiu a cucerit in acest sezon Cupa Președintelui și e foarte aproape de un nou trofeu. Astazi, in deplasarea cu Al-Jazira, formație care nu l-a putut…

- Florin Tanase (28 de ani) a fost astazi prezent la baza de pregatire a celor de la FCSB. Fostul capitan al vicecampioanei se reface dupa o accidentare. Florin Tanase a ratat prima manșa a semifinalei Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite, pierduta de Al-Jazira, formația lui, in fața lui Al Sharjah,…