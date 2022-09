Toamna aceasta este una fericita pentru animalele din Targoviște și oamenii lor. Se deschide un nou cabinet veterinar in imediata apropiere a orașului. Sambata, pe data de 17 septembrie, la Post-ul Tanarul medic Dr. Mihai Marcu deschide un cabinet veterinar in Valea Voievozilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .