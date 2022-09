Tanarul de 19 ani disparut in mare la Corbu, gasit fara viata in zona Vadu spre Gura Portitei

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații ISU Constanța au reluat vineri dimineața cautarile unui tanar de 19 ani care joi dupa-amiaza a intrat in mare pe plaja Corbu și nu a mai ieșit. Potrivit ISU Constanța, apelul a fost facut joi dupa-amiaza la 112. Cautarile tanarului de 19 ani au inceput imediat, dar au fost sistate la ora 21.00.…

- Un tanar de 19 ani este cautat de scafandri dupa ce ieri dupa amiaza a intrat in mare in zona Corbu si nu a mai iesit la mal. Imediat dupaa apelul de urgenta dat ieri in jurul orei 15.10 in zona au ajuns salvatorii care au cautat victima pana in jurul orei 21.00 cand, din cauza intunericului, operatiunile…

- Duminica seara, in jurul orei 23:00, un barbat a amenințat ca se arunca de pe podul Traian. La fața locului su fost trimise mai multe echipaje de Poliție și din cadrul ISU Arad. Echipajul de pompieri al ISU Arad nu a mai intevenit deoarece in momentul sosirii la fața locului barbatul era in siguranța:…

- Un motociclist in varsta de 45 de ani care rula pe DN1 a pierdut controlul autovehiculului si a intrat in parapet. Echipajul de salvatori sosit la fata locului a incercat sa-l resusciteze, insa barbatul a fost declarat decedat

- Salvamarii au arborat, inca de ieri, steagul rosu, ceea ce inseamna ca scaldatul este INTERZIS din cauza valurilor mari si curentilor puternici Potrivit ISU Dobrogea, marea si a luat, azi, tributul: trei persoane si au pierdut viata, iar alte patru au fost scoase din valuri de turisti si de salvamari…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesire din localitatea Navodari, in apropierea Rafinariei Petromidia. Potrivit ISU Dobrogea o autocisterna si un autoturism au fost implicate in accident. Din primele informatii trei persoane au fost ranite, victimele nefiind incarcerate. "Nu sunt…

- In ultimii ani s-au observat diferențe mari de temperatura dintre zi și noapte chiar de de 20-25 de grade, dar și de la o zi la alta, precum și o serie inundații din… senin. In schimb, zapada a devenit cam o amintire. Dar, zilnic suntem bombardați de avertizari meteo care mai de care mai alarmiste.…

- Circulația autovehiculelor a fost blocata miercuri in jurul orei 15 la ieșirea din Gherla spre Fizeșu Gherlii, din cauza unui grav accident rutier. Din primele informații, un biciclist a fost acroșat de un autoturism la intersectia cu drumul spre Nicula. Echipajul SMURD sosit la fața locului a efectuat…