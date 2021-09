Tânărul care s-a aruncat sub roţile unui camion i-a trimis un mesaj iubitei înainte de moarte Tanarul strivit de un camion in noaptea de marti spre miercuri, in Canta, suferea din dragoste. Bogdan Diaconu, in varsta de 28 de ani, era din municipiul Iasi, iar de aproximativ patru ani de zile avea o relatie cu o tanara ieseanca. Marti seara, intre cei doi indragostiti s-ar fi iscat o discutie aprinsa. Tarziu in noapte, in jurul orelor 02:30, tanarul hoinarea pe strazile din cartierul Canta, iar in zona Moara de Foc ar fi hotarat sa isi puna capat vietii. Insa cu putin timp inainte de a se sinucide, Bogdan ar fi trimis un mesaj iubitei prin care o anunta de gestul sau. Tanarul a asteptat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

