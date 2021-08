Tânărul care a murit zdrobit la Sârca scăpa dacă venea acasă pe drumul mai scurt Tragedie pentru parintii tanarului mort in tragicul accident de la Sarca: este al doilea copil care le moare, in decurs de cativa ani. Accidentul a avut loc in noaptea dintre marti spre miercuri, intr-o curba periculoasa de la Sarca, pe fondul lipsei de experienta la volan. Tanarul putea sa pacaleasca moartea daca alegea sa se intoarca acasa pe un drum mai scurt, dar mai rau. Tanarul Daniel Popescu facea parte dintr-o familie cu patru baieti si doua fete, care locuiau in Baltati. In urma cu cativa ani, unul dintre frati s-a sinucis prin spanzurare, iar in urma cu doua nopti, a venit randul lui… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Tanarul se numeste Daniel Popescu, si avea 23 de ani. Aceste lucra in Germania si venea des in Romania, in localitatea Baltati. Acesta are mai multi frati care ii regreta moartea. Tanarul se intorcea azi noapte de la iubita lui din localitatea Spinoasa iar din cauza vitezei si a lipsei de experienta,…

