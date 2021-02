Tânără răpită de un cioban. Fata a fost găsită după câteva ore la o stână O tanara in varsta de 17 ani a fost rapita de un cioban. Polițiștii au gasit-o pe fata la o stana dupa cateva ore de cautari. Un barbat din Arad a sunat la poliție joi spre vineri noaptea pentru a semnala faptul ca fiica sa a fost rapita. Dupa mai multe ore de cautari, tanara a fost gasita la 7 kilometri de casa, la o stana de oi de pe raza localitații Batuța. Cel care a rapit-o este un cioban in varsta de 33 de ani din județul Covasna. Barbatul a fost reținut pentru savarșirea infracțiunii de lipsire de libertate in mod ilegal. Fata spune ca barbatul nu i-a facut niciun rau. „Polițiștii Secției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii aradeni au fost sesizati telefonic, in noaptea de joi spre vineri, de tatal fetei, care a sustinut ca adolescenta a fost luata cu forta de un barbat de 33 de ani, cioban la o stana de oi din localitatea Batuta.„Polițiștii Secției 8 de Poliție Rurala Savarșin, sub coordonarea procurorului…

- Politistii aradeni au fost sesizati telefonic, in noaptea de joi spre vineri, de tatal fetei, care a sustinut ca adolescenta a fost luata cu forta de un barbat de 33 de ani, cioban la o stana de oi din localitatea Batuta.„Polițiștii Secției 8 de Poliție Rurala Savarșin, sub coordonarea procurorului…

- O minora de 17 ani a fost rapita de un cioban, joi noapte, dintr-o localitate din Arad. Parinții adolescentei au alertat poliția, iar aceasta a fost gasita dupa cateva ore, la aproximativ 7 km de locul din care a fost luata cu forța de barbat. Parinții au anunțat rapirea fiicei lor de 17 ani noaptea…

- Un cioban care lucra in judetul Arad a fost retinut pentru 24 de ore de catre politisti, astazi de dimineata. Acesta ar fi rapit, cu o seara in urma, o fata de 17 ani, pe care a dus-o in localitatea Nicolae Balcescu, unde minora ar fi fost tinuta impotriva vointei sale. Politistii aradeni au fost sesizati…

- Politistii din Savarsin, judetul Arad, coordonati de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Lipova, cerceteaza un barbat de 33 de ani, din judetul Covasna, banuit de lipsire de libertate in mod ilegal. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a rapit o fata de 17 ani din localitatea…

- Un barbat din județul Arad a dat alarma joi, la miezul nopții, spunand ca fiica lui in varsta de 17 ani a fost rapita. Polițiștii au intrat pe fir și au gasit-o pe minora dupa cateva ore, la o stana de oi de pe raza localitații Batuța, la 7 kilometri de casa.

- Politistii aradeni au fost sesizati telefonic, in noaptea de joi spre vineri, de tatal fetei, care a sustinut ca adolescenta a fost luata cu forta de un barbat de 33 de ani, cioban la o stana de oi din localitatea Batuta.„Polițiștii Secției 8 de Poliție Rurala Savarșin, sub coordonarea procurorului…

- Fata a fost luata impotriva voinței ei, joi seara, in jurul orei 22:00, de la o stana de oi de pe raza localitații Batuța. Cel care a luat-o pe minora, un tanar de 33 de ani, din județul Covasna, este cioban la aceeași stana și, se pare... ar fi prins drag de fata. Tatal a dat alarma și a anunțat Poliția…