Tânără lovită pe trecere de pietoni de un șofer căruia i-a căzut telefonul O tanara, de 21 de ani, din Timisoara, a fost lovita, pe trecerea de pietoni, de un sofer care a fost mai atent la telefon decat la drum, conform Stirilor ProTV. Șoferul, de 32 de ani, sustine ca i-a cazut telefonul, iar el s-a aplecat sa-l ridice și a pierdut controlul volanului. Fata a fost izbita in plin. Barbatul a avut un șoc cand și-a dat seama ce a facut. A așteptat echipajul medical așezat pe bordura, ținandu-și capul in maini. Din fericire, starea tinerei nu este grava. Pe numele șoferului a fost deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de 8 ani a fost ranita in urma unui accident, luni, fiind lovita de o mașina in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Fetița se ducea acasa, dupa ce terminase orele la școala, in Roman, județul Neamț. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pentru unii dintre soferi nimic nu ii opreste… nici trecerile de pietoni, nimic! Un barbat, in varsta de 32 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Regele Ferdinand I spre strada 20 Decembrie 1989 din municipiul Timișoara, iar la un moment dat a surprins și accidentat un pieton angajat in traversarea…

- Un barbat, in varsta de 32 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Regele Ferdinand I spre strada 20 Decembrie 1989 din municipiul Timișoara, iar la un moment dat a surprins și accidentat un pieton angajat in traversarea drumului public pe trecerea pentru pietoni semnalizata corespunzator. In urma…

- Articolul Eleva de 13 ani din Smeeni, lovita de o mașina pe trecerea de pietoni se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O eleva de 13 ani din Smeeni a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de un autoturism chiar pe trecerea de pietoni de langa școala. Traficul a foat […]

- Un tanar de 18 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru talharie calificata, dupa ce a sustras din mana unei femei telefonul mobil, apoi i-a pulverizat spray lacrimogen in ochi, fapta savarsita in Parcul Poporului din Timisoara.

- In spațiul online au aparut imagini video cu momentul in care femeia de 50 de ani a fost lovita mortal de o mașina pe o trecere de pietoni pe strada Salcamilor. Momentul impactului a fost surprins de o camera de bord.

- Accident, miercuri dimineața, intre Timișoara și Giarmata Vii. Un barbat de 55 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de tren. In urma impactului, victima a ramas incarcerata.

- Un tanar de 28 de ani a murit, cu puțin timp inainte de miezul nopții de miercuri spre joi, dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc din Timișoara. Se pare ca barbatul consumase alcool cu prietenii, a vrut sa deschida geamul de la bucatarie, s-a dezec