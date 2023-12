Tânără din Galați, înjunghiată mortal în Franța. Se pregătea pentru rezidențiat O tanara romanca, care se afla in Franța pentru a-și pregati rezidențiatul, a fost descoperita moarta intr-un apartament. Tragedia s-a petrecut in orașul Amiens, intr-un apartament inchiriat de ea prin platforma Airbnb. Doina Jurca, o tanara de 31 de ani, din Galați, a fost gasita moarta, injunghiata intr-un apartament inchiriat prin intermediul platformei Airbnb, situat pe bulevardul Alsace-Lorraine din Amiens, Franța, la doar cateva ore dupa ce aceasta s-a cazat. Doina, absolventa de medicina la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, se afla in vizita la o colega medic din Franța, avand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doina era plecata in Franța, unde urma sa iși faca rezidențiatul. Și-a inchiriat un apartament prin Airbnb, iar apropiații disperați ca nu o mai pot contacta, au anunțat autoritațile franceze, care au descoperit ca a fost injunghiata.

- O tanara absolventa a Facultații de Medicina a Universitații „Danarea de Jos” din Galați a fost gasita moarta intr-un apartament. Tanara era in Franța pentru a-și pregati rezidențiatul. Tragedia s-a petrecut in orașul Amiens, intr-un apartament inchiriat de femeia de 31 de ani. Doina J., de 31 de ani,…

- O tanara romanca de 31 de ani, a fost gasita moarta, in Amiens, Franța. Descoperirea macabra a avut loc joi seara, 30 noiembrie, intr-un apartament inchiriat prin Airbnb, situat pe bulevardul Alsace-Lorraine. Autoritațile sunt in cautarea criminalului, care este inca in libertate. Fata ar fi fost injunghiata…

- Descoperirea macabra a fost facuta de autoritați dupa ce rudele au anunțat ca nu mai reușesc sa o contacteze. Medicul se afla in Franța pentru a-și pregati rezidențiatul. Doctorița in varsta de 31 de ani era din Republica Moldova, dar traia de 10 ani la Galați impreuna cu fratele mai mic. Femeia, ,…

- O tanara romanca, care se afla in Franța pentru a-și pregati rezidențiatul, a fost descoperita moarta intr-un apartament. Tragedia s-a petrecut in orașul Amiens, intr-un apartament inchiriat de ea prin platforma Airbnb. Visul unei tinere romance a fost spulberat in timp ce se pregatea sa inceapa…

- O tanara romanca, care se afla in Franța pentru a-și pregati rezidențiatul, a fost descoperita moarta intr-un apartament. Tragedia s-a petrecut in orașul Amiens, intr-un apartament inchiriat de ea prin platforma Airbnb.

- O tanara absolventa a Facultații de Medicina a Universitații „Dunarea de Jos” din Galați, care se afla in Franța pentru a-și pregati rezidențiatul, a descoperita moarta intr-un apartament. Tragedia s-a petrecut in orașul Amiens, intr-un apartament inchiriat de tanara de 31 de ani.