- Caz șocant in weekendul trecut la Borșa. O femeie in varsta de 32 de ani a fost gasita fara viața dupa ce ar fi ingerat o cantitate mare de medicamente. Conform informațiilor noastre borșeanca ar fi ingerat mai multe antidepresive in sufrageria imobilului in care locuia. Se pare ca aceasta suferea de…

- Angela Rusu a nascut pe 24 mai al treilea copil. La 46 de ani, cantareața de muzica populara a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Iata primele declarații și imagini cu micuța. Angela Rusu a anunțat in dimineața zilei de 24 mai ca merge la maternitate , ca va naște al treilea copil. Tot atunci…

- Accident sau sinucidere. Femeie gasita moarta intr-o prapastie din Maramureș ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Luni, 19 aprilie, polițiștii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Suciu de Sus au fost sesizati…

- Adela Popescu va naște al treilea copil in aproximativ trei luni. Prezentatoarea de la Pro TV a avut și primele pofte, abia in luna a șasea de sarcina. A dezvaluit ce i-a cerut lui Radu Valcan in miezul nopții, dar și cum vrea sa nasca. Zilele trecute, Adela Popescu nu a fost in cea mai buna forma.…

- Cu doi copii acasa și unul pe drum, Adela Popescu și Radu Valcan nu iși mai vad capul de treburi. Actrița și soțul ei au deja experiența in rolul de parinți și nu mai lasa nimic la voia intamplarii. Cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro in timpul unei sesiuni de cumparaturi pentru cel de-al…