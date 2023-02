Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Alba a ajuns in stare grava la ATI dupa o anestezie facuta la Spitalul Cugir. Scrisoarea emoționanta a soțului Un tanar din Alba a facut cunoscuta povestea emoționanta a soției sale, care a ajuns in stare critica pe secția de ATI a Spitalului din Alba Iulia dupa o anestezie efectuata la…

- Joi, 26 ianuarie a.c., in Sala de conferințe „Capernaum” a Caminului bisericesc „Peregrinus” din Alba Iulia, s-a desfașurat Ședința anuala a Consiliului eparhial și a Adunarii eparhiale din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. In prima parte a zilei, de la ora 9.00, a avut loc ședința Consiliului eparhial,…

- Doliu in lumea medicala argeșeana! S-a stins din viața dr. Camelia Șerb, manager din 2013 al Spitalul de Boli Cronice din Calinești și soția medicului ortoped Dragoș Șerb. Camelia Șerb avea doar 55 de ani și suferea de o boala incurabila. A murit intr-un spital din capitala, seara trecuta, acolo unde…

- In anul 2016, Lionel Messi a decis sa se retraga de la echipa naționala. Printre cei care i-au cerut sa revina asupra deciziei s-a aflat și un puști de 15 ani, junior la River Plate, care dupa șase ani avea sa-l ajute pe starul sud-american sa conduca reprezentativa „pumelor” spre titlul mondial. Numele…

- Din vara anului 2022, Spitalul Spitalul CFR din Timișoara are angajata o maicuța pe postul de medic primar de Medicina Interna. La spital, imbraca deopotriva halatul alb cu stetoscopul la gat, dar și haina monahala. „Asta a fost randuiala lui Dumnezeu. Daca m-ați fi intrebat acum cațiva ani ce o sa…

- Pricina pentru care nu am scris mai devreme Inaltimii Voastre a fost boala grea de care am suferit din prima zi din august de cand am ajuns in Moldova, [si] in tot cursul lunii lui octombrie trecut. In ciuda acestei boli grele, totusi m-am infatisat in ziua de 22 august acestui domn vestit, ducele Stefan,…

- Membrii bandei au luat ostatici asistente și au schimbat focuri de arma cu poliția inainte de a fi reținuți.Toți ostaticii au fost eliberați și nimeni nu a fost ranit, au spus oficialii, potrivit BBC.Ținta atacului, tanarul de in varsta de 17 ani, cunoscut sub numele de „Fața murdara”, se spune ca este…

- Papa Francisc a scris o scrisoare catre poporul ucrainean in care a menționat curajul oamenilor și a afirmat ca „durerea voastra este durerea mea”. Scrisoarea a fost publicata vineri de Vatican.