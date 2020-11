Tânăra de 19 ani moartă cu COVID-19 este din județul lui Klaus Iohannis O tanara de 19 ani, din Sibiu, a murit din cauza COVID-19, fiind cel mai tanar dintre pacienții decedați in ultimele 24 de ore. Tanara de 19 ani, din Sibiu, a murit la spitalul din oraș. Ea avea mai multe comorbiditați, iar medicii nu au mai putut face nimic ca sa o salveze. In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2, 13.982 de persoane, dintre care 13.468 de adulți și 514 copii. Citește și: Scandal intre Klaus Iohannis și Olguța Vasilescu: ‘Se incearca inchiderea cu dosarul penal!’ Pana duminica au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

