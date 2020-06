Tanara care l-a denunțat pe vloggerul Alexandru Balan , zis „Colo”, primește amenințari cu moartea și mesaje ofensatoare pe rețelele de socializare. „Pe 1 iunie am redactat plangerea penala impotriva lui Alexandru Balan. Apoi am trimis plangerea catre procurori, poliția s-a autosesizat și am facut o postare pe Facebook in care am scris ca urmeaza sa se faca dreptate. Atunci au aparut amenințarile. Susținatorii lui „Colo” mi-au scris comentarii pe Instagram și pe Facebook, m-au sunat noaptea, au postat story-uri despre mine”, a povestit tanara, potrivit Mediafax . Femeia a povestit ca ii este frica…