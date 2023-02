Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 35 din 27 Februarie 2023 BULETIN INFORMATIV 27 FEBRUARIE 2023 BARBAT SURPRINS IN FLAGRANT DELICT La data de 26.02.2023, politistii Sectiei 2 Politie Urbana Timisoara au retinut un barbat in varsta de 35 de ani banuit de talharie. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva…

- La data de 26.01.2023, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 37 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data…

- Un tanar doljean banuit de savarșirea infracțiunii de talharie a fost, ieri, reținut de polițiștii din Bucovaț. Ieri, polițiștii Secției nr.3 Rurala Bucovat au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 18 ani, din comuna Vela, banuit de comiterea infracțiunii de talharie. In dimineata zilei de 25 ianuarie,…

- La data de 09.01.2023, in jurul orei 02:06, polițiștii Secției 5 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Sever Bocu,un tanar, in varsta de 18 ani, ar fi fost agresat fizic de un alt barbat. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca in urma unui conflict spontan intre trei…

- Un barbat de 23 de ani din localitatea timiseana Sinpetru a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru vatamare corporala, dupa ce a agresat fizic, pe o strada din Timisoara, un tanar de 18 ani, provocandu-i mai multe plagi cu un obiect taietor. Biroul de presa al Politiei Timis a informat, joi…

- Un bunic de 81 de ani a murit dupa ce a fost impuscat accidental de nepotul sau in varsta de 30 de ani, a informat news.ro. Potrivit Poliției, arma era detinuta ilegal, iar tanarul a fost retinut pentru 24 de ore. „La data 5 ianuarie a.c., politistii municipiului Lugoj au fost sesizati cu privire la…