- In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 222/VIII/3 din 03 martie 2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Targu Mureș au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților, in legatura cu activitați coordonate de fraudare a fondurilor europene:…

- O mare ferma de porci din Braila, suspectata de contaminare cu pesta În judetul Braila, o ferma de porci, a doua ca marime din Europa, cu un efectiv de 140.000 de capete, este suspectata ca ar fi contaminata cu virusul pestei africane si sunt asteptate rezultatele analizelor de laborator, pentru…

- Coincidenta ca Valentin Dragnea sa-si fi golit ferma chiar inainte sa fie atins de pesta porcina ii socheaza pe crescatorii de porci, scrie libertatea.ro. Cand publicul nu cunostea proportiile epidemiei care venea, ferma baiatului lui Dragnea a pariat pe extinderea pestei africane, a valorificat…

- Klaus Iohannis a reacționat vineri, dupa publicarea opiniei preliminare a Comisiei de la Venetia, considerand acest lucru un semnal extrem de ingrijorator, in ceea ce privește independența justiției.

- Zi agitata in PSD, dupa șocul condamnarii liderului Liviu Dragnea. Social-democrații s-au intalnit de urgența. Anunțatul Comitet Executiv Național a avut loc pana la urma in biroul șefului Camerei Deputaților. Liderii PSD și-au exprimat susținerea pentru Liviu Dragnea.

- Reprezentanți unei ferme au anunțat in aceasta seara ca ofera gratuit lapte celor care sunt interesați. The post O ferma din vestul țarii imparte lapte gratis! Cum s-a ajuns aici appeared first on Renasterea banateana .