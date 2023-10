Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru talharie pe numele unui tanar de 28 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a talharit doua femei pe strada. Individul a fost reținut pentru 24 de ore și urmeaza sa fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventiva.

- Un baiat de 14 ani a fost arestat dupa ce doua persoane au fost ucise intr-un atac armat la un centru comercial de lux din centrul orașului Bangkok, potrivit poliției, informeaza Rador Radio Romania.Atacul a avut loc la mall-ul Siam Paragon, cel mai faimos mall din oraș și unul dintre cele mai vizitate…

- La data de 26 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 24 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de lovirea sau alte violente si tulburarea ordinii…

- Barbatul suspectat ca la data de 27 august a.c., ar fi agresat un alt barbat, de 59 de ani pe strada Promenada din orasul Navodari a fost retinut pentru 24 de ore. Potrivit Compartimentului de Relatii Publice al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, la data de 30 august a.c., politisti din…

- La data de 26 august 2023, politistii rutieri din cadrul Politiei orasului Bals, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bals, au retinut un tanar, cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere si sub influenta alcoolului.Potrivit IPJ…

- Luni, 21 august 2023, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiștii de investigații criminale din Cugir au identificat și reținut, pentru o perioada de 24 de ore, un tanar de 21 de ani, din Cugir, care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de talharie calificata, fapta…

- Batrana de 85 de ani din Cugir, talharita in plina strada de un tanar. Suspectul a fost REȚINUT de polițiști O femeie de 85 de ani din Cugir a fost talharita de un tanar in plina strada, polițiștii reuțind sa rețina un suspect. Femeia se afla pe strada in momentul in care un tanar s-a apropiat de ea…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus miercuri reținerea unui barbat pentru 24 de ore. Acesta este acuzat de omor calificat și talharie, dupa ce marți ar fi patruns in locuința unei femei de pe o strada din Timișoara.Miercuri, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa…