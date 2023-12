Tânăr rănit după ce s-a izbit cu autoutilitara de un copac Un tanar din Mizil a fost ranit in urma unui accident, produs astazi, pe DJ 102H, in Glodeanu Siliștea. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca, in timp ce conducea o autoutilitara pe direcția Glodeanu Sarat catre Glodeanu Siliștea, un șofer de 26 de ani, din Mizil, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a acroșat un copac marginal. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului care a fost preluat de ambulanța și transportat la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

