- Echipa de scafandri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara a continuat luni cautarile tanarului de 24 de ani care a fost dat disparut, in urma cu 24 de ore, in lacul de acumulare Cincis, din apropierea municipiului Hunedoara potrivit Agerpres. "Echipa de pompieri…

- Un tanar de 24 de ani a fost dat disparut in lacul de acumulare Cincis, din apropierea municipiului Hunedoara. Mai multe echipaje ale pompierilor militari, specializate in operatiuni de...

- Alerta in structurile de intervenție ale Detașamentului Hunedoara, dupa ce un tanar de 24 de ani a disparut in apele lacului de acumulare Cincis. In cel mai scurt timp, s-au deplasat la locul indicat de apelantul la 112 echipaje de pompieri specializati in cautare salvare si in prim ajutor. Echipele…

- In aceasta dimineața, 14 pompieri militari și forțe ale poliției au reluat cautarile fetiței disparute. Trupul acesteia a fost gasit dupa-amiaza, in zona barajului, la o distanța de aproximativ 2 km fața de locul in care a disparut. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- O fetita de sapte ani este cautata, joi dupa-amiaza, de pompierii hunedoreni dupa ce a disparut in apele unui canal paralel cu raul Strei, in dreptul localitatii Bretea Romana. Ea se scalda alaturi de sora ei de 16 ani, care a reusit sa se salveze din apele reci, fiind in stare de soc, anunța news.ro.Potrivit…

- Baiatul ar fi fost vazut ultima data in aceasta dimineata.Momente tensionate si pe plaja din Costinesti, unde salvamarii si echipajele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea cauta un tanar de 19 ani, disparut in apele marii. Din primele date, baiatul ar fi fost vazut…

- Un echipaj de pompieri din cadrul Sectiei Husi a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui intervine, sambata seara, pentru cautarea unui barbat care a intrat in raul Prut si nu a mai reusit sa iasa, anunța AGERPRES."Sectia de pompieri Husi intervine cu o autospeciala, o barca…

- Salvatorii ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența și de la detașamentul Ramnicu Sarat desfașoara o activitate de cautare a unui tanar, posibil inecat in balta balastierei din municipiul Ramnicu Sarat. „Acționam in acest moment cu doua echipaje cautare salvare atat de la Ramnicu Sarat și cat…