- Un tanar de 20 de ani, din Oraștie este cautat de familie și poliție, dupa ce timp de aproape 10 zile nu se mai știe nimic de el. Potrivit IPJ Hunedoara, baiatul ar fi plecat in Germania la munca. „In data de 22 februarie 2023, in jurul orei 12:50, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata…

- Se circula in condiții grele pe unele drumuri din vestul țarii. Potrivit IPJ Hunedoara, la Oraștie - DN 7 , drumul este acoperit duminica dimineața cu un strat de zapada, iar traficul se desfașoara anevoios.

- Poliția a fost sesizata, marți, ca un copil in varsta de 3 ani a cazut intr-o piscina și este inconștient. Politistii au constatat ca minorul era insoțit de parinții sai care se aflau la piscina unei unitați de cazare din stațiunea Straja și a ramas nesupravegheat pentru o perioada scurta de timp, ulterior…

- Un copil in varsta de 3 ani, lasat nesupravegheat pentru scurt timp, a murit, marți, dupa ce a cazut intr-o piscina, in stațiunea Straja din județul Hunedoara. Poliția din Lupeni a fost sesizata, marți, ca un copil in varsta de 3 ani a cazut intr-o piscina și este inconștient. Politistii au constatat…

- O femeie de 37 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, produs vineri pe DN 66, in județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DN 66, in localitatea Ciopeia. Din cercetarile preliminare, polițiștii au stabilit…

- Mai multe inscripții fasciste au aparut in zona unui parc din Deva. Polițiștii au deschis un dosar penal și ii cauta pe autori. Potrivit IPJ Hunedoara, inscripțiile au aparut pe trotuarul din zona parcului Opera din Deva. Polițiștii s-au autosesizat cu privire la faptul ca in aceasta zona au fost inscripționate…

- Magazinele Enel din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise luni, 2 ianuarie 2023, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte…

- O persoana a fost ranita in noaptea de miercuri spre joi, intr-o garsoniera dintr-un imobil din Hunedoara, din cauza acumularii de gaz provenit de la o butelie cu improvizații la sistemul de racordare.