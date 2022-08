Tânăr din Șieu Odorhei, la spital, dar și cu dosar penal! A condus beat și și-a făcut mașina praf Un tanar din Șieu Odorhei s-a ales luni cu dosar penal, dar a ajuns și la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier produs pe DN 17, in localitatea Podirei. Polițiștii au descoperit ca acesta urcase beat la volan. Echipaje de la Detașamentul de Pompieri Bistrița au intervenit luni dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe DN 17, pe raza localitații Podirei, unde un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD a preluat de la locul solicitarii un barbat – conducatorul auto, gasit in afara autoturismului. „Victima prezenta leziuni… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

