Tânăr din Sibiu, prins la volan fără permis, în Șugag: S-a ales cu dosar penal

Un tanar de 25 de ani, din comuna Jina, județul Sibiu, a fost depistat pe raza comunei Șugag, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

- La data de 6 octombrie 2021, in jurul orei 18.10, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar, de 25 de ani, din comuna Jina, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe DN67 C, pe raza comunei Șugag, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

