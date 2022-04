Tânăr din județul Sibiu, cu dosar penal în Alba. A condus, fără permis, un motoscuter neînmatriculat Tanar din județul Sibiu, cu dosar penal in Alba. A condus, fara permis, un motoscuter neinmatriculat Un tanar din județul Sibiu s-a ales cu dosar penal in Alba. A fost prins de polițiști la Cetatea de Balta, in timp ce conducea un motoscuter neinmatriculat și fara a deține permis. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 20.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un tanar, de 25 de ani, […] Citește Tanar din județul Sibiu, cu dosar penal in Alba. A condus, fara permis, un motoscuter neinmatriculat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

