Tânăr din județul Olt, ARESTAT PREVENTIV pentru CONDUCERE CU PERMISUL ANULAT și REFUZ DE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE Astazi, 10 septembrie a.c., Parchetul de pe langa Judecatoria Dragașani a propus arestarea preventiva a unui tanar de 25 de ani, din comuna Verguleasa, județul Olt, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul avand permisul de conducere anulat și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. In fapt, la data de 9 septembrie a.c., acesta ar fi condus un autoturism pe DN 67 B, in afara localitații Dragașani, intrand in coliziune cu un triciclu electric, condus de un barbat din municipiul Dragașani, județul Valcea. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

