Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, aflat sub influența alcoolului, a fost depistat de polițiștii din Novaci ca urcase la volanul unei autoutilitare sub influența alcoolului. Este vorba despre un tanar de 35 de ani din comuna Crasna, care a fost depistat in trafic in aceasta dimineața de oamenii legii in timp ce conducea o…

- Un tragic accident rutier petrecut la Gura Humorului acum aproape cinci ani si jumatate a ajuns la un punct final in instanta ieri, cand magistratii de la Curtea de Apel Suceava l-au declarat nevinovat pe un tanar trimis in judecata pentru ucidere din culpa si conducere sub influenta alcoolului. ...

- În data de 22 octombrie a.c. poliitii brileni lau depistat pe un brilean pe numele cruia era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii.În cursul zilei de ieri poliiti din cadrul Seciei 5 Poliie Rural Viziru lau depistat pe raza satului Stanca comuna Stncua pe un localnic &icir...

- Ziarul Unirea Inconștiența pe șosea: Un tanar de 21 de ani, din Baia de Arieș depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism fara sa posede permis de conducere Inconștiența pe șosea: Un tanar de 21 de ani, din Baia de Arieș depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism fara sa ...…

- Poliitii brileni iau depistat în trafic pe trei oferi în timp ce conduceau mainile dei se aflau sub influena buturilor alcoolice.În data de 12.10.2019 la ora 1915 poliitii din cadrul Postului de Poliie Rural Viziru lau oprit în trafic pe raza localitii pe un brbat în v&...

- Un tanar, din Targu Jiu, a ajuns la inchisoare pentru ca a condus beat și fara permis auto. Politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au pus ieri in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Targu Jiu, privind un tanar, de 21 de ani, din comuna Grozești, județul…

- Ieri, 25 septembrie 2019, in jurul orei 13.00, pe DJ 107, la kilometrul 25, un tanar de 24 de ani, din comuna Daia Romana, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra autoturismului, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un microbuz…

- În ziua de 18 septembrie a.c. poliiti din cadrul cadrul Seciei 5 Poliie Rural Viziru lau depistat pe un tânr pe numele cruia exista un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.În cursul zilei de 18 septembrie la ora 09.00 poliiti din cadrul Seciei 5 Poliie Rural Viziru lau d...