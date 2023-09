Tânăr din Câmpina – ­cercetat pentru ameninţare şi ­tulburarea ordinii publice In cursul nopții de duminica spre luni, polițiștii campineni au fost sesizați, prin intermediul Numarului Unic «112», ca o persoana face scandal in fața societații unde acesta lucreaza. «In baza sesizarii – anunta IPJ Prahova -, polițiștii au efectuat cercetari și verificari in zona producerii evenimentului, ocazie cu care au identificat și depistat persoana banuita de comiterea faptei ca fiind un tanar in varsta de 18 ani, din municipiul Campina. Acesta a fost condus la sediul unitații de poliție, iar asupra sa a fost gasit un obiect taietor-ințepator, care a fost ridicat in vederea continuarii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

