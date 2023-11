Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 19/20 octombrie 2023, in jurul orei 03.45, polițiștii din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Gladiolelor din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 26 de ani, din localitatea Jidvei, județul Alba. In urma testarii conducatorului auto,…

- La data de 15 octombrie 2023, in jurul orei 00.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism care era condus, pe Calea Moților din municipiu, de un tanar de 18 de ani, din localitatea Balomiru de Camp. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit…

- La data de 6 octombrie 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii Serviciului Rutier, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii rutieri din Campeni, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus, pe strada Horea din Campeni, de un tanar de 26 de ani, din comuna Bistra. In urma testarii conducatorului…

- La data de 5 octombrie 2023, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar de 23 de ani, din comuna Garbova, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada George Coșbuc, din comuna Garbova, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 13 septembrie 2023, in jurul orie 20.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna Golaiești, județul Iași, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Stremț, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 7 septembrie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 34 de ani, din municipiul Oraștie, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cloșca din Alba Iulia, fara a poseda permis de conducere…

- In noaptea de 1 septembrie 2023, in jurul orei 02.40, polițiștii din Abrud, sprijiniți de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, un autoturism condus de o tanara de 23 de ani, din orașul Abrud, județul Alba. In urma testarii conducatoarei auto, cu aparatul drugtest,…

- La data de 12 august 2023, in jurul orei 02,00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 29 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…