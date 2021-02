Tânăr din Cămărașu cercetat pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat La data de 21 februarie, in jurul orei 02.30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au depistat un conducator auto in varsta de 21 de ani, din comuna Camarașu, care se deplasa pe raza localitații Frata, tractand o remorca neinmatriculata. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de punerea in circulație sau … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 februarie, in jurul orei 02.30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au depistat un conducator auto in varsta de 21 de ani, din comuna Camarașu, care se deplasa pe raza... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 21 februarie 2021, in jurul orei 03,50, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau pe strada Principala din localitatea Mihalț, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism al carui conducator a ignorat semnalul polițiștilor și și-a continuat drumul. Polițiștii…

- Astazi, 10 februarie 2021, in jurul orei 00.10, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 106 K, pe raza comunei Daia Romana, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca – Sectia 4 Politie au retinut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Camarasu. Acesta este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, conducerea…

- Un tanar a fost reținut de polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, pentru furt. In noaptea dintre ani, fiind sub influența alcoolului, ar fi furat un autoturism și, pentru ca nu a reușit sa il porneasca, ar fi furat și o baterie de pe un utilaj agricol. In... Articolul Revelion „de poveste”…

- Polițiștii Biroului Rutier Cluj efectueaza cercetari in cadrul unui dosar privind savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substan

- Luni dimineața, in jurul orei 03.30, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au efectuat semnal de oprire unui autoturism care se deplasa pe DJ 150, pe raza localitatii Ceanu Mare, conducatorul auto continuandu-si deplasarea. Astfel, politistii au pornit in urmarirea acestuia pe…

- Azi-noapte, in jurul orei 03.30, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au efectuat semnal de oprire unui autoturism care se deplasa pe DJ 150, pe raza localitatii Ceanu Mare, conducatorul auto continuandu-si deplasarea. Astfel, politistii au pornit in urmarirea acestuia pe ruta…