Tânăr de doar 21 de ani, găsit mort pe stradă Un tanar in varsta de 21 de ani a fost gasit decedat pe o strada din municipiul Orastie, judetul Hunedoara. Deocamdata nu se stie exact cauza mortii. „Din primele cercetari, nu exista suspiciuni de comitere a vreunei fapte penale, insa necropsia va stabili cu exactitate cauza morții”, a transmis un reprezentant al IPJ Hunedoara. UPDATE […] Articolul Tanar de doar 21 de ani, gasit mort pe strada a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

