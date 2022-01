Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii de 12.01.2021, politistii locali din cadrul Serviciului 6 au observat in zona Tehnopolis un barbat intr-o stare precara si inghetat de frig si cu haine nepotrivite pentru temperatura de afara (-8° C). A fost invitat in autospeciala de serviciu pentru a se incalzi, iar in urma interactiunii…

- O adolescenta de doar 14 ani a fost prinsa de catre oamenii legii la volan pe o strada din Hunedoara! Mai mult decat atat, tanara era și sub influnența bauturilor alcoolice. Cum a reacționat baiatul de 19 ani care o insoțea, atunci cand au fost opriți de catre un echipaj de Poliție.

- Actualizare: Potrivit unor surse din presa centrala apropiate anchetei, ofițerii Anticorupție ar fi descins astazi la medici de familie din Targu Neamț, Tașca și Țibucani. Vizate de ancheta ar fi și personal din centrul de vaccinare drive-thru de la Piatra-Neamț. Știre inițiala: Mai multe percheziții…

- 323 de persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza Covid 19, printre care și un tanar nevaccinat, din categoria de varsta 20 – 29 de ani. 285 dintre cei decedați erau nevaccinați, Au fost raportate de catre INSP 323 de decese (153 barbați și 170 femei), din care 19 anterioare intervalului de referința,…

- Polițiștii din cadrul Poliție orașului Beclean au fost sesizați duminica de un barbat de 47 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca un caine proprietatea sa, folosit la paza unei turme de ovine, a fost impușcat in extravilanul localitații Figa. Conform IPJ Bistrița-Nasaud, la locul producerii…