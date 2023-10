Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 octombrie 2023, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar de 23 de ani, din comuna Garbova, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada George Coșbuc, din comuna Garbova, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Joi, 5 octombrie 2023, in jurul orei 01.50, polițiștii de ordine publica din Sebeș, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, pe strada Calarași din Municipiul Sebeș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 58 de ani, din comuna Daia Romana. In…

- Sambata, 23 septembrie 2023, in jurul orei 20.40, in timp ce acționau pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiul Sebeș, polițiștii rutieri din Sebeș au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 23 de ani, din Sebeș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare,…

- Marți, 12 septembrie 2023, in jurul orei 16.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 71 de ani, din Tarnaveni, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Gheorghe Doja, in Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Miercuri, 23 august 2023, in jurul orei 17.10, polițiștii rutieri din cadrul Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 29 de ani, din localitatea Garbova, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1 in Municipiul Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 24 iulie 2023, in jurul orei 20.20, polițiștii din Teiuș au oprit, pentru control, pe strada Clujului din oraș, un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Pianu de Jos. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca se afla sub influența substanțelor cu…

- Duminica, 9 iulie 2023, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 44 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un moped, pe raza localitații Feisa, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de mopedist, cercetarile…

- Duminica, 9 iulie 2023, in jurul orei 18.40, polițiștii rutieri din Blaj au depistat un barbat de 47 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…