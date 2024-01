Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 12 ianuarie 2024, in jurul orei 04.20, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Biroului Rutier, pe raza localitații Lancram, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Alba…

- Joi, 23 noiembrie 2023, in jurul orei 17.50, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe strada Transilvaniei din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din localitatea Lunca Mureșului. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu…

- Vineri, 10 noiembrie 2023, in jurul orei 08.45, polițiștii Serviciului Rutier, in timp ce acționau pe Drumul Național 1, la kilometru 372, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din comuna Blandiana. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire…

- In noaptea de 28/29 octombrie 2023, in jurul orei 00.10, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Marți, 24 octombrie 2023, in jurul orei 20.20, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Tudor Vladimirescu, din Municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 18 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare,…

- Vineri, 20 octombrie 2023, in jurul orei 23.35, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe Calea Moților din Municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 23 de ani, din comuna Vidra. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 03.45, polițiștii din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Gladiolelor din Municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 26 de ani, din localitatea Jidvei. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit…

- In noaptea de 19/20 octombrie 2023, in jurul orei 03.45, polițiștii din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Gladiolelor din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 26 de ani, din localitatea Jidvei. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…