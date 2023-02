Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 35 de ani fusese dat disparut inca de vineri. Politistii alertati de familia care nu mai reusea sa ia legatura cu el au facut verificari la Timisoara, intrucat aici urma sa ajunga, potrivit Opinia Timișoarei . Oamenii legii au deschis portbagajul si l-au gasit pe proprietar fara…

- Un barbat in varsta de 35 de ani, disparut din judetul Caras-Severin, a fost gasit mort, marti, in portbagajul masinii sale, intr-un campus universitar din Timisoara. Din primele informatii, anchetatorii spun ca acesta s-ar fi sinucis. O ancheta va stabili cu exactitate ce s-a intamplat, anunța news.ro.…

- ANINA – Un barbat de 35 de ani, din Anina, este cautat de polițiștii carașeni dupa ce a plecat vineri, in 10 februarie, de acasa și nu s-a mai intors. „Daca l-ați vazut, va rugam sa anunțați imediat Poliția!“, este apelul facut de oamenii legii! „La data de 11 februarie, polițiști de la Poliția Orașului…

- O timișoreanca in varsta de 33 de ani iși putea gasi sfarșitul pe munte, ieri, pe un ger napraznic, dupa ce i-a murit bateria de la mașina. Un autoturism oprit la primele ore ale dimineții pe un drum greu accesibil dintre Poiana Marului și Muntele Mic, cu o persoana singura și dezorientata in interior.…

- Captura colosala a politistilor din Bocsa, are au oprit in aceasta dimineata, pentru control, un autovehicul in trafic. In portbagajul masinii acestia au gasit nu mai putin de 3.500 de pachete de tigari netimbrate, adica o cantitate de 70.000 de tigarete a caror valoare poate ajunge la peste 42.000…

- Viceprimarul comunei Suatu a disparut fara urma de acasa și autoritațile au lansat cautari pe mai mulți kilometri in jurul localitații. La data de 13 ianuarie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre plecarea voluntara a unui barbat, de 49 de ani, din comuna Suatu.Acesta ar fi plecat…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin fac cautari pentru gasirea unui barbat de 61 de ani, care a plecat de la domiciliul sau din Reșița. Aceștia au fost sesizați de catre fiul barbatului, despre faptul ca nu mai știe nimic de Osain Emilian, din data de ieri, 3 decembrie, din…