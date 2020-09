Stiri pe aceeasi tema

- In data de 2 septembrie, Damian Ștefan, in varsta de 23 de ani, ar fi vorbit la telefon cu parintii, iar de atunci nu a mai putut fi contactat. Tanarul locuia intr-un camin studențesc din zona complexului. Duminica 6 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați despre dispariția tanarului. Politistii…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei ai orașului Chișineu-Criș au depistat, la sfarșitul saptamanii trecute, un barbat de 54 de ani, din Chișineu-Criș, pe numele caruia autoritațile belgiene au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea infracțiunii de talharie…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 70 de ani, disparut de pe raza comunei Tomești, sat Colonia Fabricii, județul Timiș. „La data de 10 august a.c., Popa Aurel ar fi plecat de la locuința sa din Colonia Fabricii, județul…

- Cautari ale polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce au fost anunțați ca un copil de 13 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Parinții au anunțat poliția dupa o luna și jumatate de la dispariție.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat de 48 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj, judetul Timis. La data de 18 iunie a.c., UNGER LADISLAU-CORNEL ar fi plecat de la locuinta sa din municipiul Lugoj, strada Cotul Mic, judetul…

- Un barbat din Lugoj a fost dat disparut de familie, dupa ce a parasit locuința sa in urma cu patru zile și nu s-a mai intors. Ladislau-Cornel Unger are 48 de ani și locuiește in Lugoj, pe strada Cotul Mic. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au demarat verificari pentru a-l gasi pe barbatul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Poliției municipiului Piatra Neamț cauta o minora de 16 ani, care a parasit voluntar domiciliul și nu a mai revenit. “La data de 14 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați de catre o femeie de 38…