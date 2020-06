Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Politiei municipiului Sighisoara au oprit in trafic, pe raza municipiului, un autoturism, condus de un barbat, de 31 de ani, din Sighisoara. In urma testarii cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care barbatul…

- In seara zilei de 15 mai a.c., jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, care se aflau in executarea misiunilor specifice pe raza localitații Moșoaia, au observat un autoturism de teren cum intra in coliziune cu porțile unei gospodarii, fara ca evenimentul sa fie soldat cu ranirea…

- Un accident rutier a avut loc, astazi dupa-amiaza, pe Bulevarduldul Incoronarii din Alba Iulia, in sensul giratoriu de langa Cimitirul Eroilor. O mașina condusa de un barbat baut a fost serios avariata dupa ce a lovit zidul sensului giratoriu. In urma coliziunii barbatul a fost ranit ușor. Potrivit…

- Un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Radauți a oprit pentru control la intersecția D.N 17 A cu D.C. 44, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu condus de un barbat de 20 de ani din comuna Calafindești. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat…

- Ziarul Unirea Accident rutier pe raza localitații Silivaș: Un tanar șofer din județul Mureș a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un stalp Conform IPJ Alba, la data de 27 aprilie 2020, in jurul orei 19.40, pe raza localitații Silivaș, un tanar de 26 ani, din comuna Hodac, județul Mureș, in timp…

- Un accident rutier s-a petrecut duminica seara pe DN7 la Saliștea. Un tanar aflat sub influența alcoolului s-a rasturnat cu mașina in afara drumului, dupa ce a pierdut controlul volanului, intr-o curba. Potrivit IPJ Alba, duminica, 26 aprilie, in jurul orei 20.50, pe DN 7, pe raza comunei Saliștea,…

- Un tragic accident de circulatie s-a produs in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 23.45, pe strada... The post Accident mortal in vestul tarii. Un tanar sofer si-a pierdut viata appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea Amenda RECORD și dosar penal pentru un tanar din județul Alba. A ieșit beat, la plimbare cu autoturismul, fara carnet și a provovat un accident de circulație Un tanar din Mihalț a fost amendat de 20.000 de lei pentru nerespectarea Ordonanței Militare nr 3/ 2020. Beat fiind și fara sa posede…