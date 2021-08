Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 34 de ani, din Timisoara, a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes”, dupa ce s-a infectat cu SARS CoV-2 intr-o vacanta in Italia. Le-a spus atunci medicilor ca el nu s-a vaccinat si ca nici nu crede in boala. Dupa ce a stat trei saptamani la Terapie Intensiva, acum barbatul…

- Valul 4 al pandemiei de Covid-19 a se manifesta și in județul Bacau, unde a crescut și numarul de cazuri, dar și al celor internați cu forme grave in spitale. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Bacau (DSP), in acest moment, 56 pacienti testați... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un tanar in varsta de 34 de ani se afla internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si nu a mers la timp la spital, fiind convins ca oxigenul distruge alveolele…

- Un tanar in varsta de 34 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si nu a mers a timp la spital, convins ca oxigenul distruge alveolele pulmonare.

- Un barbat in varsta de 34 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Potrivit medicului Cristian Oancea, tanarul nu s-a vaccinat impotriva virusului, pentru ca a citit din surse neverificate ca serurile fac rau si…

- Un tanar in varsta de 34 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si nu a mers a timp la spital, convins ca oxigenul distruge alveolele pulmonare.…

- In judetul Suceava s-au raportat, luni, 12 noi cazuri de infectie cu noul coronavirus si un deces, la o persoana din Bosanci, iar incidenta este de 0,18 la mia de locuitori. Numarul cazurilor de COVID-19 si a celor grave cu aceasta patologie ce necesita internare la ATI creste continuu, in prezent,…

- Un barbat in varsta de 71 de ani din Italia, coronasceptic, le-a spus medicilor ca este un anti-vaccinist convins chiar in timp ce era intubat, internat in stare grava cu COVID-19, anunța Mediafax. Un barbat in varsta de 71 de ani, anti-vaccinist, este internat in stare grava in unitatea de…