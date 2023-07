Tamiga & 2Bad au lansat videoclipul piesei Tropical Cei doi artiști internaționali, Tamiga & 2Bad lanseaza o noua melodie, “TROPICAL”, o melodie cu accent balcanic avand un sound foarte comercial care te face sa dansezi. Totul a inceput in vara anului 2018 cand s-a anuntat un nou debut muzical si totodata o colaborare de succes. Laurentiu de la Body&Soul se reinventeaza sub numele de 2Bad, care incepea colaborarea cu Tamiga, cei doi au pregatit atunci super-piesa „In Havana” care a depasit 52 mil de vizualizari pe YouTube, piesa are un aer fresh si inca de la primele acorduri ne duce cu gandul la vacanta, iar de atunci cei doi sunt in plina ascensiune.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

