​Talibanii vor "relații diplomatice puternice cu Germania" Talibanii au idei clare cu privire la relațiile viitoare cu Germania, dupa preluarea puterii în Afganistan. "Vrem relații diplomatice puternice și oficiale cu Germania", a spus purtatorul de cuvânt al acestora, Zabihullah Mujahid, pentru Welt am Sonntag. În plus, talibanii ar dori ca guvernul german și alte țari sa ofere sprijin financiar, ajutor umanitar și cooperare în domeniul sanatații, agriculturii și educației.

Germanii au fost întotdeauna bineveniți în Afganistan, a declarat Mujahid publicației amintite.



Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

