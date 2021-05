Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii vor inversa majoritatea progreselor legate de drepturile femeilor daca extremistii islamisti vor recastiga puterea la nivel national, potrivit unei analizare publicata marti de analisti de top ai serviciilor de informatii din Statele Unite, transmite Reuters.

- Joe Biden a decis ca trupele americane sa ramana in Afganistan pana la 1 mai, data fixata in acordul cu talibanii, dar se vor retrage „fara conditii” pana in 11 septembrie, cand se vor implini 20 de ani de la atentatele din 2001 in Statele Unite. Talibanii susțin ca retragerea e o victorie pentru ei,…

- Capacitatea SUA de a colecta informatii si de a actiona împotriva amenintarilor extremiste din Afganistan se va diminua dupa retragerea trupelor americane, a avertizat miercuri directorul CIA, William Burns. Remarcile directorului CIA, facute în cadrul unei audieri în comisia pentru…

- Retragerea trupelor occidentale din Afganistan genereaza riscuri "semnificative" privind amplificarea terorismului, afirma William Burns, directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) din Statele Unite, conform site-ului Axios.com. "Trebuie sa vedem foarte clar realitatea, sa observam potentialele…

- Talibanii au amenintat miercuri cu ''consecinte'' daca Statele Unite nu isi retrag trupele din Afganistan pana la data limita de 1 mai, reactie ce survine in contextul in care presedintele Joe Biden a declarat ca va fi ''dificil'' sa se respecte acest termen, anunța AGERPRES. ''Americanii…

- NATO va parasi Afganistanul atunci „cand va veni momentul”, fara riscul „de a slabi progresele semnificative realizate”, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din Alianta, prevazuta pentru 17-18 februarie. Stoltenberg a spus ca talibanii trebuie…