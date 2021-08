Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor trimite 3.000 de soldați la Kabul pentru a asigura evacuarea unora dintre membrii personalului de la ambasada sa în Afganistan, a declarat joi purtatorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, relateaza AFP.Aceștia se vor alatura celor aproximativ 650 de soldați americani…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat in vestul tarii. Este o etapa majora in ofensiva lor, la numai cateva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, de care se apropie periculos. In acest context, Ambasada SUA in Afganistan…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…

- Talibanii au declarat ca vineri ca ei controleaza acum 85% din teritoriul Afganistanului, inclusiv doua posturi importante la frontiera cu Iranul și Turkmenistanul, dupa doua luni de ofensiva totala împotriva forțelor din Kabul profitând de retragerea armatei SUA, aproape terminata, potrivit…

- Talibanii au capturat vineri doua districte situate in doua provincii diferite din Afganistan, care se adauga victoriilor militare recente, informeaza dpa. Aceștia au preluat controlul asupra districtului Shenkai din sudul provinciei Zabul, dupa o saptamana de lupte grele si un asediu asupra districtului,…