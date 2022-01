Talibanii au ordonat o serie de decapitari ale manechinelor, descriind capetele lor drept „idoli”, care sunt interziși de islam. Negustorii din provincia vestica afgana Herat au primit ordin de la Ministerul pentru Propagarea Virtuții și Prevenirea Viciului sa indeparteze capetele manechinelor feminine. Pana și privitul e un pacat Cei care ignora ordinul se expun la […] The post Talibanii ordona decapitarea manechinelor din vitrine. Sunt „idoli” interziși de islam first appeared on Ziarul National .