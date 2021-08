Talibanii își extind controlul asupra nordului Afganistanului: Duminică, trei capitale provinciale au căzut în mâinile insurgenților Talibanii și-au consolidat duminica controlul asupra nordului Afganistanului, capturând alte trei capitale de provincie, inclusiv marele oraș Kunduz, într-o mare ofensiva pe care armata pare incapabila sa o opreasca. Este a cincea capitala de provincie care cade în mâinile insurgentilor în ultimele trei zile, relateaza AFP și Agerpres.

"Guvernul a esuat în a ne trimite ajutor si ne-am retras din oras în aceasta dupa-amiaza", a declarat un responsabil al fortelor de securitate afgane, în timp ce un locuitor din Taloqan a relatat ca "talibanii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii.

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii, arata Agerpres. "Guvernul…

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii. "Guvernul a esuat in a…

- Talibanii au cucerit duminica capitalele provinciilor nordice Kunduz si Sar-e-Pol, care se adauga altor doua capitale regionale preluate în aceasta saptamâna, primele care au cazut în mâinile insurgentilor de la începutul fazei finale a retragerii trupelor straine în…

- Talibanii au cucerit duminica capitalele provinciilor nordice Kunduz si Sar-e-Pol, care se adauga altor doua capitale regionale preluate in aceasta saptamana, primele care au cazut in mainile insurgentilor de la inceputul fazei finale a retragerii trupelor straine in luna mai, informeaza EFE. Dupa zile…

- Talibanii au cucerit duminica capitalele provinciilor nordice Kunduz si Sar-e-Pol, care se adauga altor doua capitale regionale preluate in aceasta saptamana, primele care au cazut in mainile insurgentilor de la inceputul fazei finale a retragerii trupelor straine in luna mai, informeaza EFE. Dupa zile…

- Talibanii au cucerit duminica capitalele provinciilor nordice Kunduz si Sar-e-Pol, care se adauga altor doua capitale regionale preluate in aceasta saptamana, primele care au cazut in mainile insurgentilor de la inceputul fazei finale a retragerii trupelor straine in luna mai, informeaza EFE potrivit…

- Talibanii se pregatesc sa preia controlul Afganistanului dupa aproape 20 de ani de cand au fost alungati de la putere in urma interventiei militare americane, laudandu-se ca i-au "invins" pe americani, comenteaza AFP.