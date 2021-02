Turkmenistanul a primit sambata o delegatie a talibanilor pentru a discuta despre mai multe mari proiecte de infrastructura legand tara bogata in gaze naturale cu Afganistanul si alte state, a anuntat ministerul turkmen de externe, noteaza AFP.



Turkmenistanul a stabilit legaturi stranse cu guvernul oficial de la Kabul in ultimii ani, dar a dialogat si cu talibanii in trecut cu scopul de a obtine sprijinul lor pentru proiectele sale din Afganistan.



Un comunicat atribuit talibanilor, publicat pe site-ul Ministerului de Externe turkmen, mentioneaza ca insurgentii "si-au exprimat…