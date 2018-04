Talibanii foamei Din când în când, aproape ciclic, evoluția unei societați este tulburata de câte o mișcare din asta utopica, ultimativa, cu aer de intelectual ermetic și cu multe lozinci clișeu. Mișcarea Occupy, demonstrațiile pentru egalitatea de sexe, demonstrațiile pentru nediferențierea sexelor sau alte idealuri utopice, nascute în laboratoarele unor "gânditori cu basca", finanțați de puzderia de ONG-uri de dreapta, ce papa banii exponenților serioși ai marelui capital sau ai corporațiilor, al caror scop este acela de a nu pierde pozițiile de lideri ai profiturilor. … Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…

Sursa articol si foto: reporterntv.ro

